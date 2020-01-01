العسيلي: مشاركتنا في "اكسبو 2020" خطوة هامة عبرت عن حجم التضامن مع قضيتنا

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن مشاركة فلسطين في "اكسبو 2020" تعد قصة نجاح، وتجربة غنية وخطوة ذات أهمية كبرى أكدت على حجم التضامن العالمي مع قضيتنا.

وأضاف العسيلي في حديث متلفز، "إن المشاركة في المعرض جاءت تلبية لقرار الرئيس محمود عباس للمشاركة فيه"، مؤكداً أن الجناح الفلسطيني في المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا من الزوار قدم فلسطين بتراثها وحضارتها وتاريخها للعالم.

واعتبر العسيلي الإقبال الكبير على الجناح أفضل تعبير على دعم فلسطين من العالمين العربي والإسلامي والشعوب الحرة التي زارت الجناح الفلسطيني، منوها أنه سجل أعلى نسبة زائرين والتي لا تقل عن 6000 زائر يومياً إضافة للإقبال الكبير على الأطعمة الفلسطينية.

وفي ذات الإطار لفت العسيلي إلى لقاء ضم أكثر من 40 رجل أعمال، حيث جرى الحديث عن الوضع الاقتصادي وإمكانيات الاستثمار في فلسطين والمشاريع المستقبلية، كما جرى الاتفاق على آلية لعمل استثمارات جديدة، مشيراً إلى حضور وفد من هيئة تشجيع الاستثمار لمدة أسبوع للقاء رجال الأعمال في دبي، إضافة إلى دراسات بقيمة 3 مليار دولار ستعرض على رجال الأعمال لتسهيل وشرح الإمكانيات والمساعدات القانونية المتاحة.