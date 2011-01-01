الصحة : تسجيل 7 حالات وفاة و 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 7 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا و286 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت 3 وفيات في قطاع غزة، ووفاة في بيت لحم، ووفاة في جنين، ووفاة في طوباس، ووفاة في رام الله نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 68، طوباس 19، جنين 28، الخليل 46، سلفيت 2، رام الله والبيرة 28، طولكرم 2، نابلس 7، ضواحي القدس 4، أريحا 2، قطاع غزة 80".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.