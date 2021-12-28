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الخضري : نطالب بتدخل دولي عاجل لانقاذ غزة

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري : نطالب بتدخل دولي عاجل لانقاذ غزة



غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الأرقام الصادمة والخطيرة التي حملها التقرير السنوي للجنة الشعبية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً للعمل في مسارين أولهما العمل لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والثاني العمل على توجيه دعم عاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية المأساوية.

وشدد الخضري اليوم الثلاثاء 28-12-2021 على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات ليكون العام ٢٠٢٢ عام الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات وإنهاء الحصار المفروض على غزة والتطلع لتحقيق الحقوق المشروعة.

وقال "مطلوب من العالم بحكوماته ومؤسساته وكافة الجهات ذات الاختصاص، القيام بحراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ الوضع في غزة والوقوف إلى جانبها، فسياسة الصمت على ما يحدث فيها، هو ما أوصلها لما وصلت إليه اليوم لأنه شجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات الخطيرة.

وشدد على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، فهو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دولياً.

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