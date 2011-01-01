قوات الاحتلال تقتحم خربة ابزيق بالأغوار الشمالية وتشرع بعمليات هدم

الأغوار / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، وشرعت بعمليات هدم واسعة لمنشآت المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة في ساعات الظهيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الدخول والخروج منها، وشرعت بعمليات هدم واسعة النطاق.

وأضاف، أن عمليات الهدم طالت حتى الآن خياما ومنشآت سكنية وزراعية لعشر عائلات، وبما لا يقل عن 40 منشأة، مشيرا إلى أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ مطلع الشهر الجاري تجري تدريبات عسكرية في خربة ابزيق ومحيطها، وتشهد الخربة إخلاءات وعمليات طرد مستمرة للعديد من العائلات بهدف إجراء التدريبات على مقربة من مساكنهم.