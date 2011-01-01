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طالب من جامعة بوليتكنك فلسطين يفوز بجائزة مُبتكرون

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

فاز الطالب جمال الشختور مُمثلاً عن دولة فلسطين تخصص أتمتة صناعية من كلية الهندسة بجامعة بوليتكنك فلسطين بجائزة مُبتكرون دون "35" العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2021.

وأعلنت إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية (MIT Technology Review Arabia) عن أسماء الفائزين بجائزة المُبتكرين تحت سن "35"، وفاز المُبتكر الفلسطيني الشختور بالجائزة على مستوى العالم، وجاء هذا الإعلان تكليلاً لجهوده البحثية في تطوير حقيبة ظهر كهربائية مع قناعين لتصفية المواد الكيميائية السامة من الهواء في الظروف المُختلفة، حيث تهدف الجائزة الى تكريم المُبتكرين العرب من جميع أنحاء العالم الذين تقل أعمارهم عن "35" عاماً، وتستعرض جهودهم ومُساهماتهم في ابتكار حلول للتحديات التي تواجه المُجتمعات والإنسانية ككل.

وهنأّ رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم الطالب شختور على هذا الإنجاز المُتميّز، وأكّد على احتضان الجامعة المُستمر في رعاية الطلبة المُبدعين وتسليط الضوء عليهم، ليمكّنهم من الاستمرار والتطور لينعكس ذلك على واقع المُجتمع الفلسطيني ككل.

وأضافت مديرة المديرية العامة للبحث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتورة ملاك عابد الثقفي "لا شيء له تأثير أكبر على المُجتمع من الابتكار وأكّدت على اهميّة دعم وتنمية الشباب المُبدعين وتسليط الضوء على المُبتكرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مُختلف المجالات".

وابتكر الشختور جهاز انقاذ "2ResQ" يعمل على تصفية الغازات الكيميائية من الهواء في الكوارث والحرائق وساحات الحروب؛ وذلك لتسهيل عمل رجال الإنقاذ حيث يعمل الجهاز على تنقية الهواء من الغازات الملوثة، ويوفر الجهاز قناعين للتنفس لكل من رجل الإنقاذ والمصاب مع إمكانية تزويد المصاب بالدواء عند الحاجة من خلال نفس القناع. ويمكن استخدامه في المُستشفيات حيث يتضمن الجهاز تكنولوجيا حديثة مُتطورة لخدمة الفئات المُستهدفة. وقد تألفت لجنة التحكيم العالمية التي اعلنت المُبتكرين للجائزة من "21" خبيراً من مُختلف المجالات والقطاعات من أنحاء العالم.

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