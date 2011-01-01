نقل فنان شهير إلى المستشفى إثر تعرضه للدغة ثعبان

وكالات / سما /

دخل الممثل الهندي الشهير سلمان خان، إلى المستشفى لتلقي العلاج على الفور بعد تعرضه لحادث مؤسف في منزله، بحسب مواقع “فن هندية”.

وكان تعرض نجم بوليوود سلمان خان لحادث لدغة ثعبان نُقل على أثره إلى المستشفى، وحرص والده سليم خان على طمأنة الجمهور على حالته الصحية.

وقال والد سلمان خان إنه بخير ولا يعاني من أي شيء يدعو للقلق، وأكد أن الثعبان لم يكن ساما.

وتلقى سلمان خان علاجا فوريا في المستشفى عقب الحادث مباشرة، ووصف له الأطباء الراحة وتناول بعض الأودية لكن والده أكد أنه بخير.

وخرج سلمان خان من المستشفى بعد 6 ساعات من العناية لتأكد الأطباء من أنه بخير، بعدما تعرض للعض من الثعبان في يده ليلة أمس داخل منزله.

ويحتفل سلمان خان غدا، بعيد ميلاده السادس والخمسين، وعادة يقضي هذا اليوم مع عائلته.