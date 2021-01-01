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الاونروا : تعويضات الاضرار الجزئية لمتضرري الحرب الاخيرة على غزة غدا في البنوك

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : تعويضات الاضرار الجزئية لمتضرري الحرب الاخيرة على غزة غدا في البنوك



غزة / سما /

قال المستسار الاعلامي للاونروا عدنان أبو حسنه ان الوكالة تعويضات الاضرار الجزئية لـ"الاف" متضرري الحرب الاخيرة مايو 2021 ستكون في البنوك غدا الاربعاء 29 ديسمبر .

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية انه سيتم صرف ثمانية ملايين دولار من اموال الاضرار الجزئية لاكثر من 4118 لاجئ فلسطيني اصيب بيوتهم خلال العمليات العسكرية الاخيرة في قطاع غزة موضحا أن 3974 عائلة ستتسلم التعويضات دفعة واحدة فيما ستتسلم 171 عائلة تعويضاتها على دفعتين.

واضاف " انه تم استثناء العائلات التي تسلمت تعويضاتها من جهات اخرى" مؤكدا ان كافة العمليات تتم بالتنسيق مع وزارة الاشغال والاسكان لتفادي اي اخطاء ممكن حدوثها.

#الاونروا

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