حماس تدين مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية بالجولان

غزة/ سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية ضخمة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، المصادقة على الخطة بمثابة “عدوان جديد على الأرض والحقوق العربية، وامتداد لعدوانها على شعبنا وأرضنا الفلسطينية المباركة”.

وقال قاسم “هذه المشاريع الاستيطانية تؤكد من جديد سلوك العربدة الذي يمارسه الاحتلال، وسياسته التوسعية في المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية”.

وأضاف “السعار الاستيطاني لحكومة الاحتلال لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ، ولا هوية الأرض العربية، وستبقى حقوق أمتنا هي الثابت، وسينتهي وجود هذا المستوطن الصهيوني الغريب عن الأرض العربية”.

وتابع إن “هذا العدوان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية والأرض العربية يلزمه تصعيد من جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل قواها الحية، لمقاومة هذا المشروع الصهيوني، ووضع حد لعربدته في المنطقة”. وفق ما جاء في بيانه.