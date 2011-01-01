  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية بالجولان

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية بالجولان



غزة/ سما /

 أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية ضخمة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، المصادقة على الخطة بمثابة “عدوان جديد على الأرض والحقوق العربية، وامتداد لعدوانها على شعبنا وأرضنا الفلسطينية المباركة”.

وقال قاسم “هذه المشاريع الاستيطانية تؤكد من جديد سلوك العربدة الذي يمارسه الاحتلال، وسياسته التوسعية في المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية”.

وأضاف “السعار الاستيطاني لحكومة الاحتلال لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ، ولا هوية الأرض العربية، وستبقى حقوق أمتنا هي الثابت، وسينتهي وجود هذا المستوطن الصهيوني الغريب عن الأرض العربية”.

وتابع إن “هذا العدوان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية والأرض العربية يلزمه تصعيد من جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل قواها الحية، لمقاومة هذا المشروع الصهيوني، ووضع حد لعربدته في المنطقة”. وفق ما جاء في بيانه.

الأكثر قراءة اليوم

إيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد

اتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم

لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

رسالة همس في إذن الرئيس..فلترحل قيادة فتح في غزة!! بقلم: محمد جودة

انخفاض في سعر صرف الدولار

توقعات مرعبة للعمياء البلغارية: 2022 عام المصائب!

بدعم "الموحدة" الاسلامية : المصادقة على قانونين بالكنيست لقمع الأسرى واحتجاجات بالمجتمع العربي

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل 7 حالات وفاة و 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاونروا : تعويضات الاضرار الجزئية لمتضرري الحرب الاخيرة على غزة غدا في البنوك

لازاريني رأس الحربة في مواجهة الضغوطات ..أبو حسنة : رواتب موظفي الاونروا اليوم في البنوك

لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

بدعم "الموحدة" الاسلامية : المصادقة على قانونين بالكنيست لقمع الأسرى واحتجاجات بالمجتمع العربي

الاتصالات الفلسطينية