مركز مكافحة الأمراض يخفض فترة العزل الموصى بها لمصابي كورونا

وكالات / سما /

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، في بيان له، بتخفيض فترة العزل للأفراد المصابين بـ Covid-19 من 10 أيام إلى 5 أيام في حال لم تكن لديهم أعراض وكانوا يداومون على ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الصحية.

واختصر مركز مكافحة الأمراض (CDC) الوقت الموصى به للأشخاص في الحجر الصحي إذا تعرضوا للفيروس لمدة خمسة أيام مماثلة إذا تم تطعيمهم. وقال إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل قد لا يحتاجون إلى الحجر الصحي على الإطلاق.

وبحسب بيان المركز، فإن الأشخاص الذين تتحسن الأعراض لديهم قد يغادرون منازلهم أيضًا بعد خمسة أيام، وأن الأشخاص الذين يعانون من الحمى يجب أن يبقوا في المنزل حتى تختفي الحمى.

وبرر المركز هذا التغيير، مشيرا إلى أنّ غالبية الإصابات تحصل خلال يوم أو يومين قبل ظهور الأعراض وبعد يومين أو ثلاثة أيام من ظهورها.

وخفض مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فترة عزل المخالطين غير المطعمين ضد الفيروس من 14 يوما إلى 5 أيام بشرط الالتزام بارتداء الكمامة طيلة الأيام الخمسة. أما المخالطين الحاصلين على اللقاح فلا حاجة لعزلهم وعليهم الالتزام بالكمامة أيضا.