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واتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏



وكالات / سما /

ذكرت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يقترب من طرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل".‏

وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي "واتسآب" في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق، وفقا لموقع "وابيتاإنفو"، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق "واتسآب" تحمل اسم "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم.

وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو "واتسآب" سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال "واتسآب".

ولم يتم التأكيد على موعد طرح الميزة الجديدة على "واتسآب"، لأنها مازالت قيد التطوير.

يشار إلى أن رئيس "واتسآب"، ويل كاثكارت، كشف في وقت سابق عن ميزة "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي قال إنها ستساعد المستخدمين في العثور على الشركات المحلية والاتصال بها، مثل مقهى الحي ومحل الزهور ومتجر الملابس.

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