حجاج يرشّح هؤلاء للمنافسة على الدوري

غزة / سما /

رشّح هيثم حجاج المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية, 4 أندية للمنافسة على لقب دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.

وقال حجاج لبرنامج "ستوديو الرياضة" عبر فضائية "فلسطين اليوم", إن الرباعي اتحاد الشجاعية, وشباب رفح, وخدمات رفح, واتحاد خانيونس, الأوفر حظا للصراع على لقب الدوري.

وأوضح أن فريقه عازم على المنافسة بقوة على اللقب, استمرارا للأداء الجيد الذي يقدّمه منذ النصف الثاني من الموسم الماضي.

يشار إلى أن الشجاعية يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدرجة الممتازة برصيد 10 نقاط, بفارق الأهداف المسجلة خلف اتحاد خانيونس.