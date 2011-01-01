  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

حجاج يرشّح هؤلاء للمنافسة على الدوري

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حجاج يرشّح هؤلاء للمنافسة على الدوري



غزة / سما /

رشّح هيثم حجاج المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية, 4 أندية للمنافسة على لقب دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.

وقال حجاج لبرنامج "ستوديو الرياضة" عبر فضائية "فلسطين اليوم", إن الرباعي اتحاد الشجاعية, وشباب رفح, وخدمات رفح, واتحاد خانيونس, الأوفر حظا للصراع على لقب الدوري.

وأوضح أن فريقه عازم على المنافسة بقوة على اللقب, استمرارا للأداء الجيد الذي يقدّمه منذ النصف الثاني من الموسم الماضي.

يشار إلى أن الشجاعية يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب الدرجة الممتازة برصيد 10 نقاط, بفارق الأهداف المسجلة خلف اتحاد خانيونس.  

#هيثم حجاج #الدرجة الممتازة #اتحاد الشجاعية #شباب رفح #خدمات رفح #اتحاد خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

إيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد

اتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم

لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

رسالة همس في إذن الرئيس..فلترحل قيادة فتح في غزة!! بقلم: محمد جودة

انخفاض في سعر صرف الدولار

بدعم "الموحدة" الاسلامية : المصادقة على قانونين بالكنيست لقمع الأسرى واحتجاجات بالمجتمع العربي

توقعات مرعبة للعمياء البلغارية: 2022 عام المصائب!

الأخبار الرئيسية

الاونروا : تعويضات الاضرار الجزئية لمتضرري الحرب الاخيرة على غزة غدا في البنوك

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لازاريني رأس الحربة في مواجهة الضغوطات ..أبو حسنة : رواتب موظفي الاونروا اليوم في البنوك

لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

بدعم "الموحدة" الاسلامية : المصادقة على قانونين بالكنيست لقمع الأسرى واحتجاجات بالمجتمع العربي

الاتصالات الفلسطينية