فيديو.. فوز ثمين لشباب جباليا.. والحوانين "يقتل" العميد

حقق شباب جباليا انتصارا ثمينا على حساب خدمات الشاطئ (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.
وسجل هدفي "ثوار الشمال" وسام سلامة (68), ومحمد أبو ريالة (79), بينما أحرز هدف "البحرية" سليمان العبيد (34).
ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.
بيت حانون الرياضي – غزة الرياضي (1-0)
وخطف بيت حانون الرياضي فوزا شاقا من "أنياب" غزة الرياضي (1-0).
ويدين "الحوانين" بانتصاره الثمين إلى ناجي النحال الذي سجل هدف المباراة الوحيد (97), ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع, ويتوقف رصيد "العميد" عند نقطتين في المركز العاشر.
دوري الأولى
وتفوق خدمات البريج على خدمات النصيرات (2-0), وتعادل التفاح مع خدمات جباليا (1-1).
دوري الثانية
وفي الدرجة الثانية, انتصر الاستقلال على الصلاح (1-0).
دوري الثالثة
أما في الدرجة الثالثة, فرع "غزة والشمال", فقد فاز الشمس على الجزيرة (2-1), فيما تعادل الشافعي مع أهلي البريج (1-1) في فرع "الوسطى والجنوب".