فيديو.. فوز ثمين لشباب جباليا.. والحوانين "يقتل" العميد

غزة / سما /

حقق شباب جباليا انتصارا ثمينا على حساب خدمات الشاطئ (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "ثوار الشمال" وسام سلامة (68), ومحمد أبو ريالة (79), بينما أحرز هدف "البحرية" سليمان العبيد (34).

ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

بيت حانون الرياضي – غزة الرياضي (1-0)

وخطف بيت حانون الرياضي فوزا شاقا من "أنياب" غزة الرياضي (1-0).

ويدين "الحوانين" بانتصاره الثمين إلى ناجي النحال الذي سجل هدف المباراة الوحيد (97), ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع, ويتوقف رصيد "العميد" عند نقطتين في المركز العاشر.

دوري الأولى

وتفوق خدمات البريج على خدمات النصيرات (2-0), وتعادل التفاح مع خدمات جباليا (1-1).

دوري الثانية

وفي الدرجة الثانية, انتصر الاستقلال على الصلاح (1-0).

دوري الثالثة

أما في الدرجة الثالثة, فرع "غزة والشمال", فقد فاز الشمس على الجزيرة (2-1), فيما تعادل الشافعي مع أهلي البريج (1-1) في فرع "الوسطى والجنوب".











