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الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1294 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 80 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 190082 إصابة بينها 1620 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186766 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1696.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 43.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 539340 شخصًا.

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