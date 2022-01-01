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مناورات عسكرية للاحتلال شرق جنين

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

تنفذ قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر مناورات عسكرية شرق جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب بأن العشرات من الدوريات العسكرية والمئات من الجنود يقومون بمناورات في المنطقة الغربية من القرية وقد امتدت بين المنازل لتثير أجواء خوف وقلق بين الأهالي، موضحاً أن المئات من الجنود ينتشرون داخل أراضي القرية ويشاركون في هذه المناورات التي تمتد عبر سياج جدار الفصل العنصري.

وتعد جلبون قرية حدودية يبلغ عدد سكانها 3400 نسمة، وتمتد أراضيها في الداخل الفلسطيني، وتحاصرها مستوطنات الاحتلال التي تطل عليها من جبال جلبوع.

#جنين #مناورات عسكرية

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