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بينت يعارض تقليص العزل لمن لا تظهر عليهم أعراض كورونا

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يعارض تقليص العزل لمن لا تظهر عليهم أعراض كورونا



القدس المحتلة / سما /

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت معارضته لتقصير عدد أيام العزل الانفرادي للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا، على غرار الخطوة التي اتخذها مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

 
وقال بينت في مقابلة مع إذاعة الجيش اليوم الثلاثاء، "لا أقترح تقصير مدة العزل إلى خمسة أيام مثل مركز السيطرة على الأمراض، أقترح أن يكون الإفراج عن المعزولين مشروطا بإجراء فحص سريع وتظهر نتيجته سلبية.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه في إسرائيل حتى المطعمين بلقاح كورونا سيكون مطلوبًا منهم دخول العزل في حال خالطوا مصابين بكورونا وعليهم الخصوع للفحص والحصول على نتيجة سلبية.
 

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