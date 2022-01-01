برشلونة يعاني من 9 غيابات في مباراته القادمة ضد مايوركا

وكالات / سما /

يواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة الأساسية لمباراة مايوركا، والتي ستقام يوم الأحد القادم الموافق 2 من شهر يناير، لحساب الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

ورغم حالة التفاؤل في برشلونة بإمكانية تحسن مستوى الفريق في القسم الثاني من الموسم بعد عودة المصابين وتدعيم صفوف الفريق ببعض الصفقات في الميركاتو الشتوي، أهمها صفقة فيران توريس، إلا أن نفس المشاكل ستطارد الفريق في مطلع عام 2022.

وذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية أن برشلونة يعاني من غياب العديد من اللاعبين عن مباراة مايوركا لأسباب مختلفة، وهذا سيجعل خيارات تشافي باختيار التشكيلة محدودة جداً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك 5 لاعبين ما زالوا يتعافون من الإصابة وهم أنسو فاتي، بيدري، مارتن بريثويت، سيرجي روبيرتو وممفيس ديباي، ومن المستبعد أن يتمكنوا من اللحاق بمباراة مايوركا.

وانضم لهذ الخماسي كل من كليمون لونجليه وداني ألفيس اللذان أصيبا بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين. كما سيغيب أيضاً سيرجيو بوسكيتس وجافي للإيقاف.

وأضاف التقرير أن تشافي قد يضطر للاعتماد على ريكي بوتش أساسياً في وسط الميدان إلى جانب نيكو جونزاليس وفرينكي دي يونج، بينما سيشارك في خط الهجوم كل من عبد الصمد الزلزولي وفيران جوتجلا إلى جانب عثمان ديمبيلي.