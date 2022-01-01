صحيفة : هذا ما ابلغته حركة حماس الوسيط المصري خلال اتصال هاتفي ..

غزة/ سما /

أبلغت الفصائل الفلسطينية، المصريين، رفضها التسهيلات الجديدة المنويّ إعلانها لمصلحة قطاع غزة، واصفةً إيّاها بـ«شكلية»، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل للغزّيين داخل الأراضي المحتلّة، واستئناف استصدار تصاريح لهم للصلاة في المسجد الأقصى.

وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فصائلية، فإن مباحثات هاتفية أجرتها حركة «حماس» مع الوسيط المصري خلال الأيام الماضية، رفضت خلالها الحركة التحسينات المجتزأة، مشدّدةً على ضرورة إيقاع «تطوّرات حقيقية» تؤدي إلى الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أنها تنتظر تنفيذ التسهيلات المصرية التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً، والتي تشمل تطوير عمل معبر رفح وزيادة حجم التبادل التجاري عبره، وزيادة كمية الكهرباء الممنوحة للقطاع، محذّرة من أنها تتّجه نحو تشديد الضغوط طالما استمرّت سياسة تنقيط التسهيلات، ومحاولات امتصاص الغضب، منبّهةً إلى أن هذه السياسة ستؤدّي إلى انفجار قريب في وجه الاحتلال.

من جهتها، جدّدت حركة «الجهاد الإسلامي» رفضها أيّ تحسينات ما دون رفع الحصار كاملاً، مؤكدةً، على لسان الناطق باسمها طارق عز الدين، أن تلك الخطوات «لن تنجح في امتصاص غضب المقاومة».