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اسرائيل تخشى من تجاوز إيران عتبة تكنولوجية هامة خلال الشهر القادم

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تخشى من تجاوز إيران عتبة تكنولوجية هامة خلال الشهر القادم



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن مخاوف إسرائيلية من وصول إيران خلال الشهر القادم عتبة تكنولوجية هامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الشهر المقبل، فإن إيران ستتجاوز عتبة تكنولوجية هامة ستلغي مضمون تفاهمات تم التوصل إليها عام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا إسرائيليا رفيعا كان "قلقا" بعد لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أثناء زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، بادعاء أن الانطباع لديه هو أن الولايات المتحدة لم تقدر بشكل صحيح موقف إيران "المتشدد"، بشأن رفع العقوبات عنها، وأنه لا يوجد لدى الأميركيين بديل واضح في حال فشل المفاوضات في فيينا.

من جهته كرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس، تهديد إيران والتلويح بهجوم عسكري ضدها.

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