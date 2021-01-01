لن يتم زيادة عدد تصاريح عمال القطاع .. بينيت : هكذا ستكون أولوياتنا في غزة خلال المرحلة القادمة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت حددت أولوياتها للتعامل مع قطاع غزة خلال المرحلة القادمة.



ووفقاً لإذاعة الجيش، أعرب بينيت عن عدم قبوله تعاظم قوة حماس في قطاع غزة، وأضاف: "لذا فالهدف الأول هو منع تعاظم قوتها، والهدف الثاني هو تحقيق الهدوء، والثالث إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إلى بيوتهم".

في سياق متصل ، قال مصدر أمني إسرائيلي للإذاعة ذاتها إنه لن يتم زيادة حصص التصاريح للتجار من قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي منقسمان فيما بينهما بشأن هذا الموضوع.

وتطرق بينيت إلى سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في الأسابيع الماضية، واعتبر أنه "أرى هنا اتجاها لرفع رأس إرهاب الأفراد، وليس هذا وحسب، فعملية (مستوطنة) حومش لم تكن إرهابا فرديا وإنما نفذتها خلية تابعة للجهاد الإسلامي".

واعتبر بينيت أن "السلطة الفلسطينية تلعب لعبة مزدوجة. من جهة، هي تحول أموالا إلى المخربين وعائلات المخربين، وهذا أمر لا يقبله العقل. ومن الجهة الأخرى، يوجد تعاون معين" بين السلطة وإسرائيل.



