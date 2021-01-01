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ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأميركية إلى 77 قتيلا

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأميركية إلى 77 قتيلا



كنتاكي / سما /

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير، أن عدد ضحايا سلسلة الأعاصير التي ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر ارتفع إلى 77 قتيلا، بعد وفاة طفل رضيع بمقاطعة جريفز الأشد تضررا من الأعاصير.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق، بأن 74 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي، بينما قتل 14 شخصا في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارا واسعا في منطقة تضم خمس ولايات أميركية، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.

وتحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.

وأعلنت السلطات الاتحادية 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

#الأعاصير #كنتاكي

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