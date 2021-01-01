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اسرائيل تسمح لـ 500 عامل فلسطيني آخر للعمل في المطاعم والمقاهي

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسمح لـ 500 عامل فلسطيني آخر للعمل في المطاعم والمقاهي



القدس المحتلة / سما /

 أكدت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أن 500 عامل فلسطيني آخر سيتمكنون من العمل في المطاعم والمقاهي في إسرائيل.

اليوم ، يُسمح لـ 1500 فلسطيني بالعمل في المطاعم في جميع أنحاء اسرائيل حسب يديعوت احرنوت ، والتي ، تفتقر إلى أكثر من 10000 نادل وآلاف من عمال التنظيف والمطابخ .

في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لجمعية المطاعم ، شاي بيرمان ومطاعم من المدن الكبرى ، وافقت الوزيرة شاكيد على السماح لـ500 عامل آخر بالحضور للعمل في المطاعم من الضفة الغربية.

بحسب بيرمان ، "لا يوجد إسرائيلي على استعداد للعمل في التنظيف وفي المطبخ. نأمل أن يوافقوا على جلب المزيد من العمال".

وتجدر الإشارة إلى أن شركات التنظيف طلبت أيضًا حصصًا من العمال الفلسطينيين في مجال التنظيف ، لكن تم رفضها.

قال بيرمان " يمكن أيضًا جلب العمال من الأردن ، ولكن في إسرائيل اليوم ، يُسمح فقط لـ 800 أردني بالعمل في فنادق في إيلات وليس في المطاعم هناك وفي أماكن أخرى "وهذا يحتاج إلى إصلاح ، لمصلحتهم ومصلحتنا".

يُذكر أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) ، وافقت الحكومة على حصة 500 عامل فلسطيني للعمل في مجال الهايتك الإسرائيلية للسنوات الثلاث المقبلة .

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