جنين: الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله ويصور منازل في فقوعة

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا ونجله من قرية صير جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حمدان علي ارشيد (60 عاما) ونجله نصر الله، عقب مداهمة منزلهم، والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مناضل انفيعات وأشقائه في بلدة يعبد، وفتشته، بعد استجواب ساكنيه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية بلدة فقوعة شمال شرق جنين، وشرعت بتصوير المنازل الواقعة بالقرب من جدار الفصل المقام فوق أراضي البلدة. كما كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مرات منزل الأسير انفيعات، الذي أعاد الاحتلال اعتقاله والأسير أيهم كممجي، بتاريخ 19 أيلول 2021، بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم، عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، برفقة الأسرى محمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي.