الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت كلا من: سليمان جودت بحر، وسعيد محمد محمود العلامي، والأسير المحرر عمار أبو ماريا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول، واعتقلت المواطن عنان موسى الحاج، كما داهمت بلدة يطا جنوبا، واعتقلت المواطن نضال عزات الهروش.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها العسكرية في قرى وبلدات محافظة الخليل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة خلال الشهر الجاري.