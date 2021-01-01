المنتجات الزراعية تهبط بمؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الثلاثاء، تراجع تضخم أسعار المنتجين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 0.45% في تشرين الثاني، على أساس شهري.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفض خلال شهر تشرين الثاني إلى 99.71، من 100.16 في الشهر الذي سبقه.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 0.57%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.90 خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة ﺒ 99.47 خلال شهر تشرين أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.63%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 107.32 خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بـ 106.65 خلال شهر تشرين أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 3.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 8.63%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 6.27%.

وانخفضت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 2.10%.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 5.13%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 4.49%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.37%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.09%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات بنسبة 1.88%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.90%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث وصناعة الاصناف المنتجة من القش ومواد الظفر بنسبة 0.82%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.64%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.63%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجير والجص بنسبة 0.54%، على الرغم من انخفاض أسعار الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.66%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.56%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.