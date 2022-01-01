أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى، وقوع إصابات واعتقالات، وعمليات هدم واسعة بالضفة، وفرض الاحتلال حصار مشدد على برقة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات واعتقالات وعمليات هدم واسعة بالضفة والاحتلال يحاول فرض "سيادته" على سطح المسجد الأقصى وأسفله

-القاهرة: الشيخ وشكري والصفدي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية

-مجلس الوزراء يقر رزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طولكرم

-أبو زيد يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون المشترك بين البلدين

-بدء صرف الدفعة الرابعة من مشروع "الحماية الاجتماعية" للمتضررين من "كورونا" والعدوان الأخير الخميس

-"فتح" تنعى القائد الوطني الحاج ذياب أبو خيزران

-أبو الغيظ يدين خطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

-غانتس يعتزم السماح بالاستيطان في "جفعات أبيتار" على أراضي بيتا

-انخفاض طفيف على درجات الحرارة

-5 وفيات بـ"كورونا" وارتفاع المصابين بـ"أوميكرون إلى 35

-بعد وصفه لهم بالإرهابيين: مستوطنون يهددون وزيرا إسرائيليا بالقتل

-الخروج من غزة وزيارة بيت لحم في موسم الأعياد.. نعمة مزدوجة لميلاد عياد

"الأيام":

-مواجهات خلال التصدي لعمليات اقتحام.. هدم بناية سكنية ومنشآت تجارية وزراعية

-الاحتلال يفرض حصارا مشددا على برقة وإصابات خلال مواجهات في سيلة الظهر

-الأسير أبو هواش يرفض تعليق إضرابه قبل إنهاء اعتقاله الإداري

-إعلام عبري: غانتس سيسمح بالاستيطان في "جفعات أفيتار" على أراضي بيتا

-بينت: أوضحنا لواشنطن بأنه لا مكان لقنصلية مخصصة للفلسطينيين في القدس

-مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات التنموية والتطويرية في محافظة طولكرم

-"الوباء": 5 وفيات و401 إصابة بينها 12 بمتحور "أوميكرون"

-"صحة" غزة: دخلنا بالفعل في موجة رابعة من "كورونا"

-اجتماع فلسطيني –مصري- أردني يبحث مقترحات لكسر الجمود في عملية السلام

-الاحتلال لا يقدم أي دليل على اتهامه للمؤسسات الفلسطينية الست بـ"الإرهاب"

-تعزيز الحراسة على بارليف بعد تهديدات متطرفين يهود

-إسرائيل: تسجيل 1760 إصابة جديدة بـ"كورونا" نصفها بـ"أوميكرون

-إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين من المغرب لرعاية المسنين

-المتحورة "أوميكرون" تواصل إحداث فوضى في الأجواء وفرنسا تشدد القيود وبايدن يحذر من إجهاد المستشفيات

"القدس":

-تدمير بناية من ثلاثة طوابق و15 منشأة تجارية وزراعية وإقرار هدم مبنى نادي صور باهر

-الشيخ وشكري والصفدي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية

-190 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

- الموافقة على توسيع مستوطنة "جيلو" بـ1324 وحدة سكنية في عدة أبراج من 25 إلى 35 طابقا

-مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات التنموية والتطويرية في محافظة طولكرم

-5 وفيات بفيروس كورونا في القدس ونابلس وغزة

-بينت: أبلغنا واشنطن أنه لا مكان لقنصلية مخصصة للفلسطينيين في القدس

-تسجيل 1760 إصابة بكورونا نصفهم بـ"أوميكرون"

-وثيقة جديدة مسربة: وزارة الصحة الإسرائيلية متورطة في قضية اختفاء أطفال يهود مهاجرين من اليمن

-لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: سنعمل لوحدنا ضد طهران

-بارليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما اليهود

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