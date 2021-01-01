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بسبب الانفلونزا.. اسرائيل تبيد عشرات الاف الدواجن وطيور الديك الرومي

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الانفلونزا.. اسرائيل تبيد عشرات الاف الدواجن وطيور الديك الرومي



القدس المحتلة / سما /

تستعد وزارة الزراعة الإسرائيلية لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في اعقاب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في شمال إسرائيل.

ومنذ بدء التفشي قبل اسبوع نفقت في المحمية الطبيعية ( الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة وتم اعدام مئات آلاف الدواجن في المداجن الموبوءة . ولم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان.

ومن المتوقع ان تصل الى اسرائيل خلال الايام المقبلة شحنة تشمل مئة الف بيضة بسبب النقص المتوقع على خلفية تفشي انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج .

وافادت الإذاعة الإسرائيلية بانه يجب اتلاف عشرات الملايين من البيضات وحوالي 600 الف دجاجة نظرا للاوضاع الوبائية الخطيرة.

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