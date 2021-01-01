عدوان اسرائيلي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية للمرة الثانية خلال شهر

القدس المحتلة / سما /

قالت وكالة "سانا" السورية إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية، غرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء.

ولاحقاً، أفاد مصدر عسكري سوري بأن "عدواناً جوّياً نفذّه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية"، مؤكّداً أن العدوان "استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة".

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الاستهداف في ساحة المرفأ حيث تحوي عدداً كبيراً من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران، حيث طوقت الجهات الأمنية المكان تجنباً لوقوع حوادث جرّاء الانفجارات.

وهذه المرة الثانية التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي في مدينة اللاذقية خلال شهر واحد، حيث تصدّت في 7 كانون الأول/ ديسمبر الحالي لهجوم صاروخي على مرفأ المدينة.