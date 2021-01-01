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صحة غزة توجه رسالة للمواطنين: دخلنا بالفعل في موجة رابعة من كورونا.. وهذا ما نخشاه!

الإثنين 27 ديسمبر 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة توجه رسالة للمواطنين: دخلنا بالفعل في موجة رابعة من كورونا.. وهذا ما نخشاه!



غزة / سما /

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة د. مجدي ضهير، أن القطاع قد دخل بالفعل في موجة رابعة من فايروس كورونا في ظل الحديث عن متحور أوميكرون الجديد.

وقال ضهير خلال حديث لـ"إذاعة  القدس"، إن " ما نخشاه عدم القدرة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين في حال وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفيات"، موضحاً بأن ما نحتاج إليه هو تحجيم عدد الإصابات بفايروس كورونا دون اللجوء لأي إغلاق.

وأضاف" تنتشر حالياً الانفلونزا الموسمية في ظل انتشار فايروس كورونا وما يصعب التفرقة بينهما تشابه الأعراض وبدرجة أكبر في الإصابات بكورونا"، داعيا الجميع إلى تلقى لقاح كورونا دون الالتفات إلى ما ينشر من إشاعات حولها.

وأشار إلى أن التطعيم لا يقي من العدوى لكن يحد من أعراض الإصابة بفايروس كورونا بجميع المتحورات.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة مصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" خلال مؤتمر صحفي أكدت فيه ان المنحى الوبائي في ارتفاع ، ونحن مقبلون لا محالة في موجة رابعة ، بسبب استمرار وجود متحور دلتا سريع الانتشار وتسجيل اول حالة بمتحور "أوميكرون".

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