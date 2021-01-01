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نتنياهو يهاجم بينيت ويصف حكومته بـ"المحتالة": صفر مطلق في الإنجازات

الإثنين 27 ديسمبر 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم بينيت ويصف حكومته بـ"المحتالة": صفر مطلق في الإنجازات



القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس المعارضة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت.

وقال نتنياهو وفق قناة الكنيست، إن  حكومة بينيت-لابيد مرتبكة غير قادرة على فعل أي شيء بشكل صحيح، تفشل في مواجهة كورونا، تفشل في مواجهة "الإرهاب"، تفشل في مواجهة البرنامج النووي الإيـراني.

وأشار نتنياهو الى أن بينيت حاول الهروب من هذا النقاش لأنه كان يخشى قبول النقد وسماع الحقيقة الصعبة للغاية عن حكومته، توقفوا عن التذمر واسمعوا الحقيقة بشأن إخفاقات حكومتكم المحتالة.

وأضاف: أول من فشل في كورونا هو بينيت الذي وعد بالقضاء على الكورونا في غضون 4 أسابيع واليوم بعد نصف عام من تشكيل أسوأ حكومة في تاريخ "إسرائيل"، يجلس هناك في المدرجات بلا حول ولا قوة.

ونوه نتنياهو في خطابه، الى أن بينيت  دعا "الإسرائيليين" إلى عدم السفر إلى الخارج ووزراء حكومته لا يتوقفون عن السفر إلى الخارج، موضحا أن بينيت صفر مطلق في الإنجازات

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