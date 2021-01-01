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الجهاد الاسلامي تحذر إسرائيل: المقاومة قادرة على تحديد ساعة الصفر.. وجاهزون لكافة الخيارات

الإثنين 27 ديسمبر 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تحذر إسرائيل: المقاومة قادرة على تحديد ساعة الصفر.. وجاهزون لكافة الخيارات



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش،أن هذا العام2021 كان العام الأكثر تأثيراً في مسار القضية الفلسطينية لا سيما في ما يخص معركة سيف القدس.

وقال القيادي البطش في تصريحات متلفزة، مساء اليوم الإثنين، إن "أداء المقاومة في العام 2021 أثبت أنها أصبحت قادرة على إدارة الحسابات وتحديد ساعة الصفر"، لافتاً إلى أن معركة سيف القدس هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي.

ونوه الى أن"عملية انتزاع الحرية أثبتت للعالم أجمع أن مكان الشعب الفلسطيني ليس في المعتقلات"، مبيناً بأن كل القوى الفلسطينية تقف متكاتفة اليوم في الضفة الغربية لحماية المواطنين.

وحذر القيادي في الجهاد قادة اسرائيل من الذهاب إلى سياسة الاغتيالات في غزة، مؤكداً جهوزية حركته لكل الخيارات من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

#الجهاد الاسلامي #خالد البطش #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل #سياسة الاغتيالات #معركة سيف القدس

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