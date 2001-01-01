مجلس أمناء "القدس المفتوحة" يشكل لجنة استلام وتسليم لرئاسة الجامعة

رام الله / سما /

قرر رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة عدنان سمارة تشكيل لجنة لاستلام وتسليم رئاسة الجامعة، وذلك عملا بقرار الرئيس محمود عباس تعيين سمير النجدي قائما بأعمال رئيس الجامعة، خلفا ليونس عمرو الذي تنتهي دورته لرئاسة الجامعة في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بتعيين نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية سمير داوود النجدي، قائما بأعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس لها.

وأعرب سمارة عن شكره للرئيس محمود عباس على رعايته ومواكبته لمسيرة الجامعة منذ التأسيس، باعتبارها جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، جامعة الكل الفلسطيني التي شكلت حاضنة لكل الطلبة الذين واجهوا صعوبات التعلم بسبب الاحتلال، والأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمة ذلك رعاية الجامعة للأسرى وعوائل الشهداء.

كما أعرب عن شكره ليونس عمرو، لقيادته الحكيمة للجامعة لسنوات طويلة، والتي شهدت فترة نمو وتقدم وتطور في مسيرتها الأكاديمية والتكنولوجية والمجتمعية إلى أن احتلت مكانة متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي، وباتت في مصاف الجامعات العالمية.

وأكد سمارة أن تعيين سمير النجدي قائماً بأعمال رئيس جامعة القدس المفتوحة يأتي في سياق أنظمة الجامعة واستمرارا لرسالتها.

بدوره، تمنى عمرو التوفيق والسداد للنجدي، مشيدا بقرار الرئيس الحكيم بتعيين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تحصينا لأنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا في بنائها ورفعتها.

وأكد ثقته التامة بقرار الرئيس، شاكرا إياه على ثقته الغالية طوال السنوات الماضية، مجددا العهد لسيادته بأن يبقى خادما لفلسطين ومؤسساتها الوطنية، كما أعرب عن صادق أمنياته لأسرة الجامعة، مشيدا بدور كل طواقمها الأكاديمية والإدارية ومكوناتها النقابية والطلابية في بناء الجامعة ورقيها.

يشار إلى أن النجدي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية منذ عام 2012، بينما شغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية في الفترة 2001-2012، ويحمل درجة الأستاذية وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989.

وأعرب النجدي عن شكره للرئيس محمود عباس على ثقته الغالية، ولرئيس مجلس الأمناء عدنان سمارة، وليونس عمرو لدعمهما، واعدا بأن يكمل مسيرة البناء والتطور.