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"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد

الإثنين 27 ديسمبر 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد



بيروت /سما/

أكد "حزب الله" اللبناني أن ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية، "تافه وسخيف ولا يستحق الرد".

وحسب بيان صادر عن الحزب نشره موقع "النشرة" اللبناني، أكد أن ما قيل عن أدلة تثبت تورط حزب الله في اليمن هي مجرد أمور تافهة.

وقال البيان: "ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على ​اليمن​ حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".

وكان المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قد عرض مقطعا قال إنه يثب تورط "حزب الله" في "توجيه المقاتلين الحوثيين في اليمن وتدريب عناصرهم على استخدام الأسلحة".

ووفقا لما عرضه المتحدث باسم التحالف يظهر شخصا يعطي توجيهات لمن وصفه بـ "الإرهابي أبو علي الحاكم، وهو أحد المطلوبين للتحالف"، مؤكدا أن "هذه التوجيهات تثبت تبعية هؤلاء لحزب الله".

وعلق المتحدث باسم التحالف على الفيديو قائلا: "حزب الله الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن، وهذا التنظيم نشر الدمار في لبنان والعالم"، واصفا الحزب بأنه: "سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج".
 

#حزب الله #لبنان #التحالف العربي #السعودية #الحوثيون #اليمن

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