الاحتلال يصدر قرارا بهدم مبنى نادي صور باهر

القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرارا بهدم مبنى نادي صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس نادي صور باهر أشرف عميرة: "سلمتنا سلطات الاحتلال أمر هدم للمرة الرابعة خلال أقل من عام، بعد أن فشلت بلدية الاحتلال في القدس أكثر من مرة بوضع يدها على النادي والأرض المقام عليها، مقابل منحنا مشاريع تحت إشرافها. وإدارة النادي قابلت عرض البلدية بالرفض القاطع".

وأضاف عميرة: "قبل عامين قمنا بتسجيل النادي وأرضه البالغة مساحتها ثمانية دونمات مع المقر وقفًا إسلاميًّا يتبع للأوقاف الاسلامية في القدس، وأغلقنا الباب أمام مشاريع ومطامع بلدية الاحتلال، وقمنا أيضًا بترميم المقر وإعادة تعشيب الملعب".

وتابع: "كل هذه الانتهاكات تهدف لاغتيال الحركة الرياضية المقدسية التي تمثل أحد الرموز الوطنية الفلسطينية التي بزغ نجمها في فضاءات المحافل الرياضية العالمية".

وقال إن "الاستهداف الاحتلالي لنادي صور باهر والأندية المقدسية بشكل عام فقط لأنها مؤسسات وطنية تتبع للسيادة الفلسطينية، وتشكل مصدر ازعاج للاحتلال"، مؤكدا أن "هذه المؤسسات عبارة عن إرث وتاريخ لن نفرط فيها".