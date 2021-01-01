لجان المقاومة: أي عدوان جديد على شعبنا سيتفاجأ الاحتلال بما لم يتوقع وسيعود مهزوما

غزة / سما /

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن المقاومة الفلسطينية عصية على الانكسار وقادرة على هزيمة العدو الصهيوني وإفشال كافة المؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا .

وقالت لجان المقاومة، "تعود ذكرى معركة الفرقان وقد باتت غزة ومقاومتها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه وبات العدو الصهيوني المجرم يحسب لها ألف حساب ".

وأشارت الى أن معركة الفرقان شكلت نقطة بارزة في تطور ومراكمة قوة المقاومة الفلسطينية حتى اصبحت سيفا مسلولا للحق الفلسطيني امام الباطل الصهيوني بكل جبروته وطغيانه .

وشددت على أن تهديدات قادة الإرهاب الصهيوني وعدوانه المستمر لن يكسر ارادتنا واي عدوان جديد على شعبنا سيفاجأ بما لم يتوقع وسيعود مهزوما باذن الله .

ودعت، السلطة الى الاصطفاف لجانب شعبنا والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية على اساس الشراكة السياسية والتمسك ببرنامج المقاومة والثوابت الوطنية وقطع اي علاقة سياسية او امنية مع العدو الصهيوني .