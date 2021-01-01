قيادة لجان المقاومة تزور فضائية وصوت الأقصى.

غزة / سما /

زارت قيادة لجان المقاومة في فلسطين ومكتبها الاعلامي فضائية وصوت الاقصى في مقرهم الجديد وذلك لتقديم التهاني لهم بمناسبة المقر الجديد وتقدير وعرفانا لهم على دورهم المميز وجهودهم الجبارة في خدمة قضايا شعبنا كافة وفي مقدمتها فضح الرواية الصهيونية الزائفة والدفاع عن شعبنا امام العدوان الصهيوني الذي يستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني .

وكان على راس وفد لجان المقاومة امينها العام "أ.أيمن الششنية"ابوياسر " ومدير مكتب لجان المقاومة الاعلامي"محمد البريم"ابومجاهد" ومسؤول الهيئات التنظيمية",ابومحمد الصوفي" ومسؤول العلاقات الوطنية"ابوالحسن الششنية"وعدد من كوادر لجان المقاومة التنظيمية والإعلامية.

وكان في استقبال وفد لجان المقاومة " أ.إبراهيم ظاهر المدير العام لقناة الاقصى الفضائية وأ.سمير ابو محسن نائب مدير قناة الاقصى وأ.عماد زقوت رئيس مجلس ادارة اذاعة الاقصى وعدد اخر من كوادر مؤسسة الاقصى الاعلامية والعاملين بها .

بدوره اكد الأمين العام للجان المقاومة " أ.أيمن الششنية" عن فخر واعتزاز لجان المقاومة وقيادتها بمؤسسة الاقصى الاعلامية وفي مقدمتها فضائية وصوت الاقصى التي تعد منبرا وصوتا للشعب الفلسطيني كافة ومقاومتها الباسلة .

وبارك الامين العام للجان المقاومة ابو ياسر للاخوة في فضائية وصوت الاقصى الصرح الإعلامي الكبير وقدم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة افتتاحه .

وقد أثنى الامين العام " ابوياسر الششنية" على الجهود المتواصلة التي تقوم بها قناة الأقصى الفضائية واذاعة صوت الاقصى ودورهما الكبير في تعريف العالم بقضيتنا العادلة، ونشر الحقيقة وتوضيح حجم المآسي والظلم الذي تتعرض له فلسطين ومقدساتها وشعبها ليلاً ونهارا.

من جهته رحب "أ.إبراهيم ظاهر مدير قناة الأقصى بوفد اللجان شاكرا لهم هذه الزيارة والثقة الكبيرة في قناة الاقصى، مشيداً بالدور الجهادي والمقاوم التي تقوم به لجان المقاومة في فلسطين بالدفاع عن شعبنا الفلسطيني الابي مشيرا الى ان فضائية الاقصى هي فضائية وصوت الكل الفلسطيني .

واشاد أ.إبراهيم ظاهر بالتعاون والتنسيق بين فضائية الاقصى ومكتبها الاعلامي مبديا استعداده لتطوير والارتقاء بهذه العلاقة لما فيه خدمة لشعبنا ومقاومته.

بدوره قال ا.عماد زقوت ان اذاعة صوت الاقصى ومنذ انطلاقتها أفردت مساحات واسعة للقضية الفلسطينية ، ولا زالت تسجل نجاحات نراها في ردود فعل ابناء شعبنا ونخبه و اتصالاته، مشيراً إلى انه يتم من خلالها تسليط الضوء على الأركان الأساسية للقضية الفلسطينية، وكذلك البرامج الاجتماعية والسياسية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء قدم أ.أيمن الششنية"ابوياسر" الامين العام للجان المقاومة " درعا التقدير والوفاءتقدير للجهود التي تبذلها فضائية وصوت الاقصى في خدمة شعبنا