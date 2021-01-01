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الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء

الإثنين 27 ديسمبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2021/44) .

وذكرت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/31)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#غزة #وزارة الداخلية #الية السفر #كشف المسافرين #معبر رفح #قطاع غزة

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