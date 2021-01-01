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محاكم الاحتلال تحكم على أسير وتجدد الاعتقال الإداري لأسرى والإفراج عن آخرين

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكم الاحتلال تحكم على أسير وتجدد الاعتقال الإداري لأسرى والإفراج عن آخرين



رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية ،اليوم الإثنين، على أسير، وجددت الاعتقال الإداري لأسرى، وأفرجت عن أرى آخرين.

وحكمت محكمة احتلالية على الأسير عميد قط من الخليل بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرأ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 شيقل.

من جهة اخرى، جددت محاكم الاحتلال، الاعتقال الإداري للأسير هشام الشرباتي من الخليل لمدة ثلاثة شهور، علما أنه اعتقل بداية الشهر الجاري، وقررت المحكمة تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش، وجددت الاعتقال الإداري للأسير أحمد عارف أبو عرة من رام الله لمدة 4 شهور جديدة، وللأسير أيوب دويكات من نابلس لأربعة شهور .

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي نظام أبو رموز حتى يوم الخميس القادم وكان اعتقل قبل أسبوعين.

إلى ذلك، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير نور الدين زياد أبو الهيجاء من جنين بعد 20 عاماً، كما أفرجت عن الأسيرين الشقيقين أيمن ومحمد علي اطبيش من دورا جنوب الخليل عقب اعتقالهم، فجر اليوم، والأسير أحمد يوسف علقم من الخليل بعد اعتقال استمر عامين، والأسير مهدي إبراهيم أبو مارية من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد اعتقال استمر 23 شهراً.

كما أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير أحمد رفعت صليبي من الخليل بعد اعتقال استمر 26 شهراً، وكذلك تم الإفراج عن الأسير عمارة عبد اللطيف فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين بعد اعتقال استمر 17 شهرًا، وعن الأسير عزمي إياد العزمي من مخيم جنين بعد اعتقال استمر عامين، والأسير إسلام حامد الجاغوب من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اعتقال استمر 4 شهور.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير رائد زغير شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام، وكذلك عن الأسير خليل ترهوني شرط الإبعاد مدة 10 أيام عن الأقصى وأفرجت عن الأسير معتصم دويكات من نابلس بعد اعتقال استمر 5 شهور، وعن الأسير جلال دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اعتقال استمر 3 شهور، وعن الأسير الطالب في جامعة بيرزيت إياد أبو شملة بعد عدة أشهر من الاعتقال، وعن الأسير حمودة الزبيدي من جنين بعد اعتقال استمر 23 شهراً.

#محاكم الاحتلال #الاعتقال الاداري #السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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