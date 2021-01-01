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الاحتلال يغلق مدخل “المسعودية” بنابلس وطريق حوارة – قلقيلية

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق مدخل “المسعودية” بنابلس وطريق حوارة – قلقيلية



قلقيلية / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدخل منطقة المسعودية التاريخية والتابعة لأراضي برقة شمال نابلس بالسواتر الترابية، وطريق حوارة – قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، “إن جرافة ترافقها عدد من دوريات الاحتلال، أغلقت مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية، والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، وهي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس”.

وفي سياق منفصل، أكد دغلس العثور على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي برقة.

في هذه الأثناء، أغلقت قوات الاحتلال، الطريق الواصلة بين حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلية، أمام المواطنين، حيث أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق من مفرق حوارة جنوب نابلس حتى مفرق بلدة جيت غرباً، وذلك بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة.

#قوات الاحتلال #منطقة المسعودية التاريخية #قرية برقة

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