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شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب



القدس المحتلة / سما /

كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة تجري اتصالات مع المغرب من أجل استجلاب عاملين في مجال رعاية المسنين.

وقالت شاكيد، خلال اجتماع للجنة شؤون العمال الأجانب في الكنيست جرى خلال البحث في النقص بالعاملين في هذا المجال، "إننا نعمل من أجل تجنيد عاملين جدد واتفاقيات ثنائية جديدة. وأتطلع إلى فتح أبواب المغرب في هذا الخصوص".

وأضافت شاكيد أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بإجراء اتصالات حول ذلك وأنه "توجد استجابة من الجانب الآخر" المغربي.

وبحسب شاكيد، فإنه سيصل في الفترة القريبة 2000 عامل أجنبي من نيبال للعمل في دور المسنين.

وزار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، المغرب الشهر الماضي، ووقع على اتفاق تعاون أمني بين الدولتين، يشمل صفقات أسلحة، بينها طائرة مسيرة انتحارية من صنع إسرائيلي.

وحسب بيانات إسرائيلية، فإن الاتفاق بين إسرائيل والمغرب ينظم التعاون الاستخباراتي بين الجانبين وسيؤدي إلى إقامة مشاريع صناعية أمنية مشتركة، غضافة إلى تدريبات عسكرية وأمنية مشتركة.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن وفودا عسكرية مغربية ستزور إسرائيل في الفترة القريبةن حسبما نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وأضاف المسؤول الأمني في إحاطة صحافية إن لاتفاق التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب "أهمية إستراتيجية، لأن إسرائيل والمغرب هما حليفتان للولايات المتحدة".

#اسرائيل #أييليت شاكيد #الداخلية الإسرائيلية #المغرب

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