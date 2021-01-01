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بيت لحم: إصابات بالغاز في الخضر واعتداءات واسعة على المواطنين

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: إصابات بالغاز في الخضر واعتداءات واسعة على المواطنين



بيت لحم / سما /

 شهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم قبل ظهر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة بأعداد كبيرة.

وقام الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق وابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، مستهدفين المنازل، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق وغثيان، وتركزت المواجهات في محيط مجمع المدارس التي حاصرها الجنود أثناء قيام الطلبة بالتقدم لامتحانات الفصل الأول.

وقال الناشط ضد الجدار والاستيطان أحمد صلاح إن قوات الاحتلال وخلال المواجهات تعمدت إطلاق الغاز تجاه منازل المواطنين وألحقت أضرارًا بسيارة المواطن راضي صلاح جراء ارتطام قنبلة غاز بها.

وادعى ناطق إسرائيلي أن شبانا ألقوا زجاجة حارقة تجاه سيارات المستوطنين المارة في الشارع الملتف.

#بلدة الخضر #بيت لحم #اقتحام #قوات الاحتلال

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