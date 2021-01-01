الشعبية تدين خطة حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان في الجولان

غزة / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، مصادقة حكومة الاحتلال على خطة جديدة لمضاعفة عدد المستوطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في الجولان المحتل.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن هذه المشاريع الجديدة على أرض الجولان تشكل تعديًا جديدًا ومستمرًا ضد الأرض والحقوق العربية، وتأتي في إطار مواصلة الاحتلال لتنفيذ مشاريعه الإحلالية التي تستهدف الأراضي العربية المحتلة، وتؤكد مجددًا الطابع الاستعماري لدولة الاحتلال.

وشددت الجبهة على أن أي إجراءات إسرائيلية على أرض الجولان لن تغير من عروبته، داعيةً جماهير الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية إلى مقاومة هذه المشاريع الاستعمارية، وتأكيد رفضها لها بكافة الوسائل والأشكال الممكنة.

كما دعت، الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ومجلس أمنها إلى إنفاذ قراراتها المتخذة في مؤسساتها والتي تخص الأراضي العربية المحتلة ومنها الجولان السوري.