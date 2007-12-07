4 أسرى يدخلون أعوماً جديدة

رام الله / سما /

دخل 4 أسرى اليوم الإثنين، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد دخل الأسير رأفت عوض أحمد أبو سبيت (41 عامًا)، من محافظة طولكرم، عامه الخامس عشر والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/12/2007م.

كما دخل الأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (45 عامًا)، من سكان الخليل، عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وكذلك دخل الأسير سعيد فاروق محمد القمبز (34 عامًا)، من محافظة القدس، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

والأسير هشام حسن عبد الكريم حرارة (46 عامًا)، من غزة، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.