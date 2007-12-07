  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 أسرى يدخلون أعوماً جديدة

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون أعوماً جديدة



رام الله / سما /

 دخل 4 أسرى اليوم الإثنين، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد دخل الأسير رأفت عوض أحمد أبو سبيت (41 عامًا)، من محافظة طولكرم، عامه الخامس عشر والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/12/2007م.

كما دخل الأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (45 عامًا)، من سكان الخليل، عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وكذلك دخل الأسير سعيد فاروق محمد القمبز (34 عامًا)، من محافظة القدس، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

والأسير هشام حسن عبد الكريم حرارة (46 عامًا)، من غزة، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. اسرائيل تبلغ مصر استعدادها لتنفيذ بعض المطالب الفلسطينية

صحيفة : فصائل المقاومة تبلغ الوسطاء رفضها "تسهيلات شكلية"

الجيش الإيراني يتحدث عن "شخصية فريدة من نوعها" على صعيد العالم سيخلدها التاريخ

إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

ملحم يكشف تفاصيل تحويل محطة كهرباء غزة لتعمل بالغاز

مصرع شاب فجر اليوم غرقًا قبالة سواحل خانيونس

"خدعة أخرى".. الجزائر ترد على الرباط بشأن "خريطة المغرب الكاملة" خلال فعاليات الجامعة العربية

الأخبار الرئيسية

images

اتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم

الجيش الاسرائيلي يكشف نتائج التحقيق بمقتل شموئيلي على حدود غزة.. وعائلته تعقب

لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية.. سنعمل لوحدنا ضد طهران

مصادر لـ"سما": الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بان استشهاد الاسير "ابو هواش" يعني الحرب

محدث : تسجيل 5 حالات وفاة و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية