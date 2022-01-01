  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

تقرير: الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022



القدس المحتلة / سما /

أظهر تقريرأن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100تريليون دولارلأول مرة في 2022 وأن تفوق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول بالعالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يعتقد سابقا

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر) أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

وقالت سيبر في تقريرها، إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

#الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإيراني يتحدث عن "شخصية فريدة من نوعها" على صعيد العالم سيخلدها التاريخ

إسرائيل ترد على تهديدات إيران بشأن ديمونا: جاهزون للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل اطلاق الاف الصواريخ

إليعازر ماروم: إسرائيل تقترب بسرعة من حقيقة ضرب طهران.. ونستعد لرد إيراني من فلسطين وحزب الله

ملحم يكشف تفاصيل تحويل محطة كهرباء غزة لتعمل بالغاز

مصرع شاب فجر اليوم غرقًا قبالة سواحل خانيونس

"خدعة أخرى".. الجزائر ترد على الرباط بشأن "خريطة المغرب الكاملة" خلال فعاليات الجامعة العربية

المحامي جواد بولس: الاحتلال يُجمد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش

الأخبار الرئيسية

لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية.. سنعمل لوحدنا ضد طهران

مصادر لـ"سما": الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بان استشهاد الاسير "ابو هواش" يعني الحرب

محدث : تسجيل 5 حالات وفاة و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

سرايا

صحيفة : فصائل المقاومة تبلغ الوسطاء رفضها "تسهيلات شكلية"

لهذا السبب .. اسرائيل تبلغ مصر استعدادها لتنفيذ بعض المطالب الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية