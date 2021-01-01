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صرف الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

الإثنين 27 ديسمبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرف الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ



رام الله / سما /

أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل البدء بصرف الدفعة الرابعة من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل ( لـ11.296 ) من المتضررين من جائحة كورونا في المحافظات الشمالية والجنوبية والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر للعام 2021.

وأشارت الوزارتان أنه بصرف هذه الدفعة التي خصصت بأغلبيتها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، يصبح مجموع الأسر المستفيدة من الدفعات الأربعة حوالي 55 ألف مستفيد من أصل 65 ألف يستهدفهم المشروع، كما وتم تخصيص جزءاً من هذه الدفعة لمساعدة الأسر التي ترأسها نساء متضررات من جائحة كورونا.

كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق.

#التنمية الاجتماعية #وزارة العمل #مشروع الحماية الاجتماعية #فيروس كورونا

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