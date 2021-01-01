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إصابات بالاختناق خلال اقتحام مستوطنين قرية المدية غرب رام الله

الإثنين 27 ديسمبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

يذكر أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، يقتحمون منطقة "رأس الجبل" أسبوعيا، بادعاء وجود مقامات يهودية في المنطقة.

المدية تقع على بعد 25 كم غرب مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها (1600 نسمة)، وتقام مستوطنتي "موديعين" و"حشمونئيم" على جزء من أراضيها.

#إصابات #رام الله #الاحتلال

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