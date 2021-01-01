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في الضفة وغزة.. البدء بصرف الدفعة الرابعة من مشروع "الحماية الاجتماعية" لمتضرري كورونا

الإثنين 27 ديسمبر 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
في الضفة وغزة.. البدء بصرف الدفعة الرابعة من مشروع "الحماية الاجتماعية" لمتضرري كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل برام الله، اليوم الإثنين، عن بدء صرف الدفعة الرابعة من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ(11.296) من المتضررين من جائحة "كورونا" في المحافظات الشمالية والجنوبية، والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي، أنه بصرف هذه الدفعة التي خصصت بأغلبيتها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، يصبح مجموع الأسر المستفيدة من الدفعات الأربعة حوالي 55 ألف مستفيد من أصل 65 ألفا يستهدفهم المشروع، كما تم تخصيص جزء من هذه الدفعة لمساعدة الأسر التي ترأسها نساء متضررات من جائحة كورونا.

 وتقدمت الوزارتان بالشكر للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق.

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