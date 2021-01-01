اشتية : مشكلة الكهرباء في طولكرم ستحل نهائيا في القريب العاجل

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن مشكلة الكهرباء في طولكرم سوف تحل نهائيًا في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين، والتي عقدت في طولكرم.

وقال رئيس الوزراء إنه تم قبل أيام افتتاح مستشفى عتيل ويتم تزويده بالمعدات والكوادر البشرية لخدمة منطقة الشعراوية ومحيطها، وتعزيز مستشفى الإسراء بما يحتاجه من معدات وافتتاح أقسام قسطرة وباطني وغيره، وتوسيع مستشفى ثابت ثابت، كما تم معالجة قضية كهرباء طولكرم من خلال محطة صرة، والتي عانت المدينة بسببها فترة زمنية طويلة، وهذه المشكلة سوف تحل نهائيا في القريب العاجل.

وحيا اشتية دور المجتمع المحلي في المساندة لجهد الحكومة في تلبية احتياجات المحافظة وأبناء طولكرم المغتربين والمقيمين.

وقال إن جميع مدارس المحافظة قد تم تبني صيانتها وعددها 139 مدرسةً، وهذا التبني سوف يشمل جميع مدارس فلسطين.

وأقرت الحكومة إنشاء مكتب لتسجيل الأراضي في الشعراوية وكذلك خطوط كهرباء للمنطقة.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم مشاريع لطولكرم، من طرق ومدارس ومشاريع صحية ومشاريع مياه وكهرباء ومشاريع زراعية، ودعم للقطاع الخاص الفلسطيني في محافظة طولكرم.

وقال اشتية: عملنا في العام الماضي جهدا كبيرا في قطاع الزراعة، حيث تم زيادة كميات الري وزدياة الأراضي المروية وزراعة 56 ألف شجرة مثمرة واستصلاح أراضي وشق 70 كيلو مترا من الطرق الزراعية، واليوم سوف يناقش المجلس قضايا أخرى لتعزيز القاعدة الإنتاجية والخدماتية في طولكرم وحماية الآثار وترميم مبان أثرية.

وتابع: نعلم أن هناك قضايا تخص جامعة فلسطين التقنية وكوادرها الأكاديمية والإدارية وجامعة القدس المفتوحة وسوف نستمع إلى مطالبهم جميعا، كما يناقش المجلس قضايا بيئية تخص طولكرم والمحافظة، وسوف نقدم مشاريع لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وحيا رئيس الوزراء صمود الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 132 يومًا، مطالبًا بالإفراج عن جميع الأسرى الإداريين والمرضى والنساء والأطفال.

وفي سياق آخر، قال اشتية إنه خلال الأيام الماضية تم تسجيل العديد من الإصابات بالمتحور الجديد من كورونا، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد السلامة.

وأكد من طولكرم، أن المرحلة الثانية لانتخابات البلدية ستكون في موعدها، في 26 مارس من العام القادم والتي ستجرى في المدن الرئيسية في كامل أنحاء الوطن، آملا أن تتيح حركة حماس للانتخابات أن تتم في قطاع غزة.

يقوم الرئيس محمود عباس اليوم بزيارة إلى القاهرة لاجتماع اللجنة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ليجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، لبحث قضايا تخص فلسطين والمنطقة والحراك السياسي المستقبلي.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تخص محافظة طولكرم ومخيماتها ومشاريع آخرى تخص فلسطين بشكل عام، متعلقة بالبنية التحتية ومنطقة جنين الصناعية وقضايا الكهرباء وقوانين تخص اتحاد الصناعات ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلات على قانون الكهرباء، إضافةً إلى الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والقدس.