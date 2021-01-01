مستوطنون يقتحمون "المسجد الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين تلقوا شروحات عن أسطورة "الهيكل المزعوم"، وشرطة الاحتلال تولت حراستهم من خلال نشر عناصرها والقوات الخاصة المدججة بالسلاح في باحات الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.