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فيديو.. اتحاد الشجاعية يحسم موقعة شباب رفح .. وفوز ثمين شباب خانيونس

الإثنين 27 ديسمبر 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اتحاد الشجاعية يحسم موقعة شباب رفح .. وفوز ثمين شباب خانيونس



غزة / سما /

حسم اتحاد الشجاعية موقعة شباب رفح لمصلحته (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "الزعيم" بهدف عبر طارق أبو غنيمة (15), قبل أن يردّ "المنطار" بهدفين عن طريق محمود سلمي (52), وموسى حرارة (62).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر 9 نقاط في المركز الثالث.

الهلال – شباب خانيونس (0-1)

وانتصر شباب خانيونس على نظيره الهلال بصعوبة (1-0).

ويدين "النشامى" بانتصاره الثمين إلى عبد الله الزرابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (79), ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع, ويبقى رصيد الهلال نقطتين في المركز السابع.

دوري الأولى

أما في الدرجة الأولى, فقد تفوق شباب الزوايدة على أهلي النصيرات (1-0), وبنفس النتيجة فاز المجمع الإسلامي على الجلاء.

دوري الثانية

وفي الدرجة الثانية, فاز بيت لاهيا على المشتل (3-0), واليرموك على خدمات المغازي (3-2), وتعادل جماعي رفح مع خدمات دير البلح (0-0).

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