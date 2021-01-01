فيران توريس يخضع للفحص الطبي في برشلونة

وكالات / سما /

يخضع الجناح الإسباني فيران توريس، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للفحص الطبي التقليدي في برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، وسيعلن النادي الكتالوني عن التعاقد معه بشكل رسمي بعد اجتيازه الفحوصات.

وتوصل برشلونة إلى اتفاق مع السيتي على ضم الجناح البالغ من العمر 21 عاماً مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة للحوافز والمتغيرات المتعلقة بالأداء وبتحقيق بعض الشروط.

وسيقدم البارسا لاعبه الجديد في الكامب نو يوم الثلاثاء، ليكون التعزيز الثاني في الشتاء لكتيبة الإسباني تشافي هيرنانديز، بعد التعاقد مع داني ألفيس في صفقة انتقال حر، والذي سيتمكن النادي من تسجيل عقده في الثالث من يناير.

ولكي يتمكن البارسا من تسجيل عقد توريس، عليه تخفيض سقف الرواتب، لعدم خرق قواعد الليجا، علماً بأن اللاعب الإسباني يدخل المرحلة الحاسمة من التعافي من الإصابة التي تلقاها في قدمه اليمنى في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، خلال مشاركته في نهائي دوري الأمم مع إسبانيا ضد فرنسا.

ومن المتوقع أن يتعافى اللاعب ويحصل على أولى الدقائق مع برشلونة في مباراة ليناريس في كأس إسبانيا، يوم الأربعاء الخامس من يناير المقبل، أو يوم السبت الموالي ضد غرناطة في الدوري الإسباني.